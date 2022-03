»Jeg er bestemt ikke enig i den beslutning, der er taget.«

Sådan lød det fra den 19-årige ukrainske tennisspiller Marta Kostyuk efter første kamp ved årets Indian Wells.

For de store turneringer – herunder den og Grand Slams – tillader lige nu, at russere må stille op under neutralt flag. Noget, Kostyuk på ingen måde er tilfreds med. Hun mener i stedet, de skulle udelukkes, som det er tilfældet i andre sportsgrene.

»Se på de andre sportsgrene, se, hvad de har gjort. At se russiske spillere er her, gør virkelig ondt på mig,« sagde hun og fortsatte:

»Du kan ikke være neutral her. De her 'nej til krig'-udmeldinger, det gør ondt på mig, for der er ikke nogen substans. At se, at de (russerne, red.) kun har et problem med ikke at kunne overføre penge og sådan noget … det er det, de taler om. Det er uacceptabelt i min verden,« lød det.

For ifølge Marta Kostyuk er der ikke nogen tvivl om det, der er sket, og det berører hende, hvordan de russiske spillere ifølge hende opfører sig.

»Det, der foregår, er ikke en hemmelighed. Du behøver ikke gå ind i politik for at vide, hvad der foregår, at vide, hvem der invaderede hvem, hvem der bombede hvem. Her på stedet er det mest skuffende, at ingen af de russiske spillere er kommet til mig. Ingen har sagt undskyld for det, deres land har gjort ved mit,« lød det fra ukraineren.

Hun fortalte, at hun har fået en enkelt besked fra en russisk spiller, og så har hun haft en kort snak med en anden. Ellers har der været stilhed.

»Jeg har ikke hørt en undskyldning. Jeg har ikke hørt nogen sige, de ikke støtter det, der sker. Det er chokerende,« lød det fra det 19-årige stortalent.

Det var den 24. februar, Rusland invaderede Ukraine. Noget, der siden har fået konsekvenser også i sportsverdenen. Eksempelvis mistede russiske Nikita Mazepin sit Formel 1-sæde hos Haas, og torsdag blev Premier League-klubben Chelsea ramt af hårde sanktioner, da den britiske regering har tilføjet Chelsea-ejeren Roman Abramovich til listen over sanktionerede personer.

Det betyder blandt andet, han ikke kan sælge klubben – hvilket ellers var planen – og at klubben ikke må sælge billetter.

Men hos herrernes og damernes tennisorganisationer, ATP og WTA, får russere og hviderussere altså indtil videre lov til at fortsætte.