»Smid ikke dine penge ud ad vinduet.«

Sådan lyder det med et glimt i øjet i reklamen med Boris Becker, der bliver sendt i forbindelse med det tyske sportsmagasin 'Sportschau'.

Men det er bestemt ikke alle, der kan se morskaben i reklamen. For flere af Boris Beckers kreditorer er blevet rasende.

»Han har tydeligvis været for kort tid i fængsel. Han lever i sin egen verden og gemmer sig for virkeligheden,« lyder det ifølge Daily Mail.

»Lad os håbe, han bruger nogle af de penge, han får for reklamen til at betale nogle af de kreditorer, han skylder.«

Boris Becker, der i sin karriere vandt seks grand slam-titler, sad i 231 dage i et britisk fængsel, efter han blev dømt skyldig i at have skjult værdier for hundredtusindvis af pund i kølvandet på en personlig konkurs.

Dommen lød oprindeligt på 2,5 år, men tyskeren blev løsladt før tid og herefter udvist af Storbritannien.

Men det betyder ikke, han mangler noget at lave. Han har nemlig dels fået et tv-job som ekspertkommentator til diverse tenniskampe, og så har han altså reklamen, som han betragter som satirisk.

»Penge er og var vigtige for mig, men reklamespottet er selvfølgelig satire og selvironi,« har Boris Becker sagt om reklamen, der er for firmaet fensterversand.com, der producerer vinduer.

