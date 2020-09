Plísková fandt aldrig niveauet og er ude af US Open, hvor kvinderne kun har tre spillere fra top-10 tilbage.

Den franske tennisspiller Caroline Garcia har leveret en af de første store overraskelser ved dette års US Open.

Med cifrene 6-1, 7-6 sender hun omkring midnat natten til torsdag dansk tid førsteseedede Karolína Plísková ud af grand slam-turneringen, hvor der efter en række afbud allerede nu kun er tre spillere fra top-10 tilbage på kvindesiden.

26-årige Garcia er blot verdens nummer 50 og dermed useedet ved US Open, men den niveauforskel, som der på papiret burde have været, var ikke til at se på banen.

Franskmanden bragte sig således foran 5-0 i første sæt mod den tidligere verdensetter, som havde svært at finde sit spil.

Den normalt stærkt servende 28-årige tjekke halsede efter i de fleste af duellerne, og sættet endte 6-1 til underdoggen Garcia, der dog tidligere har været oppe som nummer fire i verden.

I andet sæt blev der mere kamp om partierne, og selv om Plísková aldrig for alvor lod til at komme op i gear, fik hun tvunget det ud i en tiebreak.

Her stak Garcia dog straks af fra Plísková og bragte sig på 6-2.

Og da tjekken lavede en uprovokeret fejl på matchbolden, var US Open ovre for hende, inden turneringen rigtig er gået i gang.

I alt slog Garcia 30 vinderslag og Plísková kun 13 - et tydeligt tegn på, at tjekken havde svært ved at følge med.

Plísková blev seedet etter ved turneringen, da to højere rangerede havde meldt afbud.

Således stiller hverken australske Ashleigh Barty, som er nummer et i verden, og rumænske Simona Halep, verdens nummer to, op til US Open, som er den første grand slam efter coronapausen.

Fra WTA-ranglistens top-10 er nu kun tre spillere tilbage ved US Open - amerikanske Sofia Kenin, japanske Naomi Osaka og amerikanske Serena Williams.

Sidstnævnte kan med en finaletriumf i US Open komme op på siden af den australske legende Margaret Court, der har rekorden med 24 titler.

Finder 38-årige Williams niveauet, får hun med den meget åbne lodtrækning måske ikke en bedre mulighed for at matche den imponerende rekord.

/ritzau/