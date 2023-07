To personer er blevet anholdt, efter de løb ind på banen under en kamp ved Wimbledon.

Det bekræfter turneringen på Twitter.

Aktivisterne fra gruppen Just Stop Oil løb på banen og kastede med konfetti under Wimbledon-kamp på bane 18

Kort før regnen endnu gang afbrød de fleste kampe ved Wimbledon onsdag eftermiddag, blev en kamp på bane 18 afbrudt, da to aktivister løb ind på banen.

Den mandlige demonstrant, der onsdag eftermiddag blev fjernet fra en bane ved Wimbledon. Foto: Alastair Grant/Ritzau Scanpix Vis mere Den mandlige demonstrant, der onsdag eftermiddag blev fjernet fra en bane ved Wimbledon. Foto: Alastair Grant/Ritzau Scanpix

Demonstranterne fra miljøaktivistgruppen Just Stop Oil kastede orange konfetti på banen, hvor Grigor Dimitrov og Sho Shimabukuro er i kamp.

Den ene af de to aktivister valgte også at sætte sig på banen, inden manden blev fjernet af tennisturneringens vagter.

Også konfettien blev kort efter fjernet.

Just Stop Oil beskriver sig selv om en modstandsgruppe, som kræver, at den britiske regering stopper med at give tilladelse til nye olie-, gas- og kulprojekter.

Det er langt fra første gang, at gruppen afbryder sportsbegivenheder.

Ved VM i snooker i maj løb to aktivister ind ved to snookerborde, hvor den ene lykkedes med at kaste orange pulver ud over sig selv og bordet.

Også ved Formel 1-grandprixet i Silverstone i England i juli sidste år lykkedes det for Just Stop Oil-demonstranter at storme banen. Det skete, mens der var et rødt flag under grandprixet.