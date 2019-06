Marketa Vondrousova slog Johanna Konta og møder nu australske Ashleigh Barty i finalen i French Open.

Den tjekkiske tennisspiller Marketa Vondrousova er overraskende klar til finalen i French Open.

Med en sejr på 7-5, 7-6 over den ni år ældre og langt mere rutinerede brite Johanna Konta spillede den 19-årige teenager sig endnu tættere på karrierens med afstand største triumf.

I finalen venter australske Ashleigh Barty, der gjorde det af med amerikaneren Amanda Anisimova i den anden semifinale.

Marketa Vondrousova var sikkert ikke kendt af alle tennisfans, da hun for to uger siden ankom til Paris, men det har hun ændret på med sine imponerende præstationer.

På vej mod finalen har hun ikke afgivet et eneste sæt, men det var tæt på i fredagens semifinale mod Johanna Konta.

Konta kan klandre sig selv for, at hun ikke formåede at udnytte en række gode muligheder undervejs i kampen mod Vondrousova.

Foran 5-4 i første sæt skulle briten blot holde serv for at tage sættet. Konta tilkæmpede sig da også tre sætbolde, men missede alle sammen, inden Vondrousova tog partiet.

Verdensranglistens nummer 38 tog også de næste to partier og dermed første sæt.

Johanna Konta fik umiddelbart rystet problemerne af sig. Briten førte 5-3 i andet sæt, inden spillet igen faldt fra hinanden.

Sættet blev til sidst afgjort i en tiebreak, som Vondrousova vandt sikkert med 7-2.

I den anden semifinale slingrede den australske favorit Ashleigh Barty videre til finalen med en sejr over den 17-årige amerikaner Amanda Anisimova. Ottendeseedede Barty vandt 6-7, 6-3, 6-3.

Australieren førte 5-0 i første sæt, men det gik alligevel galt for Barty, da Anisimova på imponerende vis kæmpede sig tilbage og nappede første sæt.

Den unge amerikaner styrede mod sejren med en føring på 3-0 i andet sæt, men så tog kampen endnu en drejning, da Barty vandt de næste seks partier og tvang opgøret ud i et tredje sæt.

Her blev Ashleigh Barty holdt på pinebænken, og først på sin sjette matchbold afgjorde australieren kampen.

Ingen af de to finalister i French Open har nogensinde tidligere stået i en finale i en af de fire grand slam-turneringer.

/ritzau/