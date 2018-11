De tjekkiske tenniskvinder skulle blot bruge tre kampe til at sikre sejren i Fed Cup-finalen mod USA.

Tjekkiets tenniskvinder tog i den grad revanche, da nationens hold søndag afgjorde Fed Cup-finalen mod USA med største overbevisning på hjemmebane i Prag.

Med den tredje tjekkiske sejr på stribe i bedst af fem-opgøret sørgede 22-årige Katerina Siniakova for, at trofæet kan drage østpå igen efter et års pause.

Tjekkiet har været de seneste års dominerende nation i turneringen med sejre i 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 og altså nu i 2018.

Siniakova slog 19-årige Sofia Kenin med 7-5, 5-7 og 7-5 i en tæt kamp søndag, og da tjekkerne også vandt begge singler lørdag, kunne de to resterende kampe på programmet aflyses.

Dermed fik tjekkerne revanche for sidste års semifinalenederlag i turneringen, hvor USA trak sig sejrrigt ud af opgøret med 3-2 efter en tæt semifinale. Efterfølgende vandt amerikanerne også finalen.

I forhold til sidste år stillede USA ikke så stærkt op, da Sofia Kenin og Alison Riske udgjorde det amerikanske hold. Sidste år bestod finaleholdet af Coco Vandeweghe og Sloane Stephens.

Lørdag tabte Alison Riske 3-6, 6-7 til Katerina Siniakova, mens Sofia Kenin tabte 7-6, 1-6 og 4-6 til veteranen Barbora Strycova.

/ritzau/