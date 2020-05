Den dobbelte Wimbledon-vinder Petra Kvitova deltager i ren tjekkisk turnering i slutningen af maj.

De professionelle tennisspillere er som alle andre også ramt af nedlukninger og rejserestriktioner.

Derfor har tennisforbundet i Tjekkiet arrangeret en turnering i Prag udelukkende for hjemlandets spillere.

Hos kvinderne stiller den dobbelte Wimbledon-vinder Petra Kvitova, nummer 12 på verdensranglisten, op sammen med blandt andre Karolina Muchova (nummer 26) og Barbora Strycova, der rangerer som nummer 31.

Det oplyser det tjekkiske tennisforbund søndag.

- Det er det første arrangement, som Tjekkiets Tennisforbund har forberedt for spillere i en tid, hvor de ikke kan rejse som følge af pandemien, siger Karel Tejkal, der er talsmand for turneringen.

Også Karolina Pliskova, der er nummer tre i verden, og hendes tvillingesøster Kristyna, som er nummer 69, ventes at deltage.

- Jeg ser frem til for første gang i lang tid at spille en turnering, siger Petra Kvitova.

Hos herrerne bliver den højst rangerende spiller Jiri Vesely, der er nummer 65 på ranglisten. Inden sæsonen blev suspenderet, vandt han dette års ATP-turnering i Pune i Indien.

Overskuddet fra turneringen i Tjekkiet skal bruges til at mindske effekterne af Covid-19 i landet, som har haft over 8100 bekræftede smittetilfælde og over 270 dødsfald.

Turneringen i Prag spilles 26.-28. maj.

