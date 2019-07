Barbora Strycova sendte Johanna Konta ud af Wimbledon og spillede sig i semifinalen i grand slam-turneringen.

Briterne må vente mindst et år mere på at kunne juble over en landsmands sejr i kvindernes Wimbledon.

Johanna Konta, det helt store hjemmebanehåb i den prestigefyldte turnering, er nemlig færdig på græsset i London, efter at hun tirsdag tabte i kvartfinalen til Barbora Strycova.

Den useedede tjekke vandt i to sæt med cifrene 7-6, 6-1 og sendte dermed Konta ud.

Strycova skal i sin første grand slam-semifinalen i karrieren møde den amerikanske tennisstjerne Serena Williams, der tidligere tirsdag slog landsmanden Alison Riske i tre sæt.

Williams jagter sin ottende sejr i Wimbledon.

