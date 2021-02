Den 21-årige canadier Denis Shapovalov var tæt på at tisse i bukserne i første runde i Australian Open.

Den canadiske tenniskomet Denis Shapovalov havnede i nogle lidt specielle problemer på sin vej mod anden runde ved Australian Open.

Verdensranglistens nummer 12 var særdeles tissetrængende, da han mandag slog den italienske teenager Jannik Sinner i en femsætskamp.

Efter at 21-årige Shapovalov havde tabt fjerde sæt, bad han dommeren om at få lov til at gå på toilet. Det ønske blev dog afvist af kampens tyske dommer, Nico Helwerth.

- Hvad sker der, hvis jeg bare gør det?

- Får jeg en bøde? Det er jeg ligeglad med, sagde Denis Shapovalov til dommeren, der fortsat nægtede, at lade canadieren forlade banen.

- Hvad mener du med, at jeg ikke kan gå? Vil du diskvalificere mig? Jeg skal tisse.

- Jeg tisser i bukserne. Eller i en flaske, sagde canadieren til den tyske dommer.

Efter at Denis Shapovalov havde vundet femte sæt og dermed spillet sig videre til anden runde, blev han bedt om at forklare, hvad der var sket.

Normalt er det sådan, at tennisspillerne i femsætskampe må gå på toilettet to gange under kampene. Men det er ikke nok, mener den unge canadier.

- Det er en dum regel. Specielt for mig, for jeg har nok den mindste blære af alle, så jeg skal på toilettet mellem hvert sæt. Så det er svært, når man er på banen i så lang tid.

- Før kampen forsøger jeg at hydrere så meget så muligt, så ja - jeg skal tisse, forklarer han.

I anden runde skal Denis Shapovalov op imod det australske hjemmebanehåb Bernard Tomic.

/ritzau/AFP