Spillerorganisationen PTPA har søsat projektet MedNet, så alle professionelle har lige adgang til læger.

På alle tider af døgnet kan professionelle tennisspillere fremover få specialiseret lægehjælp til skader eller andre fysiske skavanker.

Det er tennissportens svar på en spillerforening, Professional Tennis Players Association (PTPA), som står bag det nye tiltag med navnet MedNet.

På sin hjemmeside oplyser PTPA, at man med øjeblikkelig effekt har lanceret tiltaget.

Det betyder, at professionelle tennisspillere året rundt kan få fat i en sundhedsfaglig person med speciale inden for det område, den pågældende spiller har et problem med.

- Dette initiativ giver spillerne mulighed for at få en dybere forståelse for deres sundhed og modtage en mere personligt målrettet behandling, skriver PTPA.

Det hele vil blive drevet af lægen Robby Sikka, der er blevet ansat som PTPA's første medicinske direktør. Det er hans brede netværk af og kendskab til specialister inden for behandling af sportsfolk, som MedNet vil drage fordel af.

Som individuel sport har det hidtil været op til den enkelte spiller at finde og få den lægefaglige hjælp, man måtte have brug for.

Under turneringer er der en turneringslæge, spillerne kan søge hjælp hos, men eventuel skadesbehandling og øvrige problemer efterfølgende har hidtil været op til den enkelte spiller selv at finde ud af.

Ud over at give spillerne en bedre lægebehandling er formålet med tiltaget også, at alle spillere uanset økonomi skal have lige adgang til lægehjælp.

Den tidligere US Open-vinder Dominic Thiem døjede med en håndledsskade i en lang periode i 2021. Han havde ikke et netværk, som straks pegede ham mod en specialist, men som en af de store spillere på touren med mange ressourcer i ryggen, fandt han den rette vej til sidst.

- Det er altid svært, fordi man ikke naturligt har kontakt med de bedste læger i verden, siger Thiem ifølge Reuters og medgiver, at langtfra alle spillere har den støtte, som han havde i sin tid.

- Kun få spillere har den samme hjælp (som jeg havde, red.), og for de spillere vil en læge stillet til rådighed af PTPA være en kæmpe hjælp.

/ritzau/