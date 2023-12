Rafael Nadal er tilbage!

For efter mere end 11 måneder i et sandt skadeshelvede, gør den spanske tennisstjerne meget snart comeback.

Det oplyser den 37-årige og mangedobbelte grand slam-vinder i en video på det sociale medie X.

»Jeg synes ikke, at jeg fortjener at stoppe på den måde. Jeg har arbejdet hårdt hele karrieren, så jeg skal ikke stoppe med et pressemøde. Jeg arbejder hårdt på at kunne afslutte min karriere på den rette måde,« lyder det fra Nadal, inden han fortsætter:

»Så efter næsten et år væk fra det hele er det vist tid til at komme tilbage. Vi ses.«

Spanierens første turnering i det nye år bliver Brisbane International efterfulgt af Australian Open.

Dermed kan han – hvis lodtrækningen flasker sig – løbe ind i danske Holger Rune allerede i første runde, eftersom spanieren er røget helt ned som nummer 663 på verdensranglisten.

Rafael Nadal har ikke spillet en kamp siden netop Australian Open i januar, hvor han blev ramt af en skade.

De efterfølgende måneder måtte han da også gennemgå en hofteoperation, inden han kunne påbegynde et længere genoptræningsforløb.

Et forløb, hvor han flere gange blev i tvivl om, hvorvidt han nogensinde kunne komme tilbage og spille tennis igen.