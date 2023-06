Den tyske tennisstjerne Alexander Zverev i er potentiel fare, hvis han ikke får sin medicin under fredagens French Open-semifinale.

Han har diabetes, og efter kvartfinalesejren antændte konflikten mellem den tyske stjerne og French Open-ledelsen omkring medicinen til Zverev.

Alexander Zverev afslørede nemlig til Eurosport efter sejren mod argentinske Tomas Martin Etcheverry, at han ikke må få et skud med sin insulinsprøjte under opholdene på bænken ved banen.

Det plejer tyskeren ellers at må til turneringer på ATP-touren, men det har den franske grand slam-turnering altså afvist.

»Jeg skal løbe ud hver gang (i omklædningen, red.). Sidste kamp fik jeg at vide, at hver gang tæller som et besøg på toilettet. Så måtte jeg sige, at det her kan ske fire-fem gange i løbet af kampen. 'Hvad vil du have, jeg skal gøre?,' forklarede Alexander Zverev efter kampen.

Tyskeren forklarede efterfølgende på pressemødet, at han har fuld kontrol over selv at styre brugen af sprøjten, og at hans liv er i fare, hvis han ikke får den.

»Jeg ved, hvordan jeg skal gøre det. Det er ikke noget problem for mig at tage sprøjten på banen. Det tager fem sekunder. Mit live er i fare, hvis jeg ikke gør det, men så siger de, at det ser mærkeligt ud. Det giver ikke mening,« sagde rasende Zverev på pressemødet.

Fredag aften møder Alexander Zverev norske Casper Ruud i semifinalen. Ruud ekspederede Holger Rune ud af turneringen i kvartfinalen, og normanden jagter nu den anden French Open-finale i træk.