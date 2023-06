Mikael Ymer er bestemt ikke en populær herre i sit hjemland, Sverige.

Det skyldes, at den svenske tennisspiller endnu en gang har afvist at deltage i ATP 250-turneringen Swedish Open, der spilles på Ymers hjemmebane i Båstad.

Vel at mærke selvom Ymer, der er placeret som nummer 63 på verdensranglisten, har fået tilbudt et stort pengebeløb for at deltage.

»Det er rigtigt, at Båstad tilbød mig et ekstremt stort beløb i år. Jeg var chokeret, da jeg så beløbet, men min stemme og integritet er ikke til salg. Christer Hult (administrerende direktør hos Swedish Open, red.) og hans team kan stoppe pengene op bagi. Gud er størst,« lyder Ymers begrundelse til Tennisportalen denne gang.

Ymer er den bedst rangerede svenske tennisspiller. Foto: Hamish Blair/AP/Ritzau Scanpix

Da svenskeren meldte fra sidste år, var det en noget mere kryptisk forklaring.

»Grunden til, at jeg ikke spiller i Båstad, er den samme grund til, at Zlatan ikke spiller i Allsvenskan,« sagde han til Tennisportalen med henvisning til den svenske fodboldspiller Zlatan Ibrahimovich.

Men Ymers forklaringer køber den tidligere topspiller og verdenssekser Kent Carlsson på ingen måde.

»Det er bare patetisk. Fjern ham fra Davis Cup og hele lortet. Han har intet at gøre på det svenske landshold. Han er en rigtig snotunge. Det hører ingen steder hjemme i svensk tennis at tale på den måde. Det er under al kritik,« siger han til Expressen og fortsætter:

Kent Carlsson i 1987. Foto: Afp Photo/AFP/Ritzau Scanpix

»Han tror nok, han er gud. Han har sammenlignet sig selv med Zlatan. Måske synes han, det er en kæphøj markering, men han gør bare sig selv til grin.«

Trods det, at Kent Carlsson kalder Mikael Ymer for en dårlig reklame for svensk tennis, er den 24-årige tennisspiller den bedst rangerede svenske spiller.

Senest er han røget ud i første runde ved både French Open, Hertogenbosch og Halle.