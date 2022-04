Kun én turnering har Novak Djokovic spillet i hele 2022, og her røg han ud efter tre kampe. På trods af det er han stadig nummer et i verden, men det er ikke pæne ord, den uvaccinerede tennisspiller får med på vejen.

Han har været igennem et massivt stormvejr grundet sin holdning til coronavaccinen, som han har afvist at tage imod.

Og det kritiseres heftigt af den tidligere verdensetter Marcelo Rios.

»Det er dumt, at han vil opgive kapløbet om at være den bedste i historien på grund af en vaccine,« siger Marcelo Rios til avisen La Tercera ifølge News.

Marcelo Rios. Foto: OMAR TORRES Vis mere Marcelo Rios. Foto: OMAR TORRES

»Jeg ved ikke, hvad årsagen er, men hvis du prøver at være den bedste i historien, og du vil opgive kapløbet på grund af nogle vacciner, så er man kongen af dumhed. Jeg tror, at det først var af frygt, men nu er han bare arrogant,« tilføjer chilenske Rios.

34-årige Djokovic skal tirsdag i aktion for første gang siden turneringen i Dubai i februar.

Her begynder ATP-turneringen i Monte-Carlo, hvor den serbiske verdensetter skal op imod Alejandro Davidovich Fokina fra Spanien.

I sidste måned genvandt Djokovic førstepladsen på verdensranglisten uden at have deltaget i nogen turneringer.

Novak Djokovic i aktion i Dubai i den eneste turnering, han har deltaget i i hele 2022. Foto: Ebrahim Noroozi Vis mere Novak Djokovic i aktion i Dubai i den eneste turnering, han har deltaget i i hele 2022. Foto: Ebrahim Noroozi

Han var ellers blevet henvist til andenpladsen, da russiske Daniil Medvedev strøg forbi ham og overtog føringen.

Men et tidligt exit i Indian Wells resulterede i, at Medvedev røg ned på andenpladsen, og Djokovic igen lå nummer et.

Den 20-foldige grand slam-vinder fra Serbien har tidligere tilbragt 361 uger som nummer et i verden, hvilket er rekord.