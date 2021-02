Først blev en ketsjer smidt på banen, og så fik den næste en tur i spillertunnelen, da Plísková tabte.

Tidligere verdensetter Karolína Plísková fortsætter sin skuffende stime fra de seneste mange grand slam-turneringer.

Natten til lørdag tabte den sjetteseedede tjekke til sin landsmand Karolina Muchova med 5-7, 5-7 i tredje runde af Australian Open.

Med nederlaget er det nu ikke lykkedes Plísková at komme længere end fjerde runde i de seneste syv grand slam-turneringer, og det er aldrig lykkedes hende at vinde en af sportens fire største turneringer.

Op til denne sæson skiftede Plísková ellers træner til den tidligere Wozniacki-hittingpartner Sascha Bajin.

Men i Australien gav trænerskiftet ikke pote.

I første sæt kogte det endda helt over for Plísková, som i frustration over sit spil smed med ketsjeren på banen.

Da Plísková i pausen mellem sættene smed med endnu en ketsjer - denne gang i spillertunnelen - fik hun sin anden advarsel og dermed en pointstraf.

- Jeg har ikke haft en fantastisk følelse i nogle af mine kampe. Generelt har der været for mange fejl og for meget panik i slagudvekslingerne. Jeg ved ikke, om det bare skyldes, at jeg ikke har spillet så meget på det seneste, siger hun efter kampen.

- Jeg føler mig ikke sikker i noget, jeg gør på banen.

24-årige Muchova, som er verdens nummer 27, møder i fjerde runde enten schweiziske Belinda Bencic eller Elise Mertens fra Belgien.

Mens Plísková tabte, leverede ukrainske Elina Svitolina, som er seedet som nummer fem ved turneringen, en planmæssig sejr på 6-4, 6-0 mod Yulia Putintseva.

/ritzau/Reuters