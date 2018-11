Den tidligere tennisspiller Justin Gimelstob blev onsdag anholdt, efter han stod bag et voldsomt angreb under halloween. Det skriver New York Post.

Her havde han - udklædt som pilot fra filmen 'Top Gun' - lokaliseret sin tidligere ven, entreprenør Randall Kaplan. Gimelstob sneg sin ind på sin tidligere ven bagfra, hvorefter han slog ham 50 gange og truede med at slå ham ihjel.

Randall Kaplan har efterfølgende fortalt politiet, at hændelsen blev overværet af hans toårige datter og hans kone. Kort tid efter hans afhøring meldte Gimelstob sig selv til politiet.

Justin Gimelstob havde som aktiv tennisspiller en stor karriere, specielt i double, hvor han både vandt Australian Open og French Open. Efter karrieren stoppede, blev han først tennistræner og siden kommentator på amerikansk tv.

Americans Justin Gimelstob (R) and Graydon Oliver (L) celebrate after beating compatriots Alex Bogomolov and Taylor Dent in the men's doubles finals of the China Open in Beijing 19 September 2004.

Han blev senere løsladt på kaution efter at have betalt de godt 330.000 danske kroner, kautionen lød på. Hans advokat siger da også, at der er mere til sagen, end det der indtil videre har været fremme.

»Der er en anden side af sagen, og Justin vil med al magt forsvare sig mod disse anklager. For at gøre det vil han - ligesom han allerede gør nu - samarbejde med myndighederne,« lyder det fra Gimelstobs advokat, Shawn Holley.

Ifølge LA Times skyldes slagsmålet, at Randall Kaplan er forblevet venner med Justin Gimelstobs ekskone, efter de to blev skilt.

Dengang valgte ekskonen, Cary Gimelstob, at få et polititilhold til Justin Gimelstob, efter han - efter hendes udsagn - havde overfaldet hende fysisk og verbalt, ligesom han havde angrebet hende og stjålet fra hende.

Han har selv afvist alle de anklager.