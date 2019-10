Den tidligere tennisspiller, Alexander Volkov, er død i en alder af blot 52 år.

Den russiske tennisspiller, der i 90'erne var oppe i top 20 på verdensranglisten, er bedst kendt for hans resultater i Davis Cup, hvor han to gange var med til at bringe Rusland i finalen.

Dødsfaldet blev annonceret af blandt andre Volkovs tidligere holdkammerat på Davis Cup-holdet, Yevgeny Kafelnikov, der begræder tabet.

»Det er ikke til at tro! Jeg vil altid huske dit glade smil og vores kampe sammen på Davis Cup-holdet. Hvil i fred min ven,« skriver Kafelnikov på Twitter.

В это невозможно поверить!!!!!!!! Я всегда буду помнить твою жизнерадостную улыбку и наши матчи за сборную команду в Кубке Дэвиса..... ! Покойся с миром мой друг. pic.twitter.com/mdIJizHZlF — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) October 19, 2019

Ud over successen i Davis Cup vandt Alexander Volkov også tre ATP-turneringer og var i semifinalen i US Open i 1993, hvor han tabte til den tidligere verdensetter, Pete Sampras.

Volkov opnåede som sit højeste en 14. plads på verdensranglisten, og da han trak sig tilbage i 1998, havde russeren indtjent over 20 millioner danske kroner.

Efter at have stoppet karrieren fortsatte Volkov som træner, hvor han i en periode var træner for landsmanden og tidligere nummer et på verdensranglisten, Marat Safin.

»Det er en forfærdelig nyhed og et tragisk tab. Han hjalp mig meget og var med til at gøre mig til nummer et i verden. En æra er slut,« siger Marat Safin til det russiske medie RBC.

My condolences and thoughts/prayers with your family! Remember our battles on the tennis court ...R.I.P. https://t.co/D3JRpeekbf — Boris Becker (@TheBorisBecker) October 19, 2019

Flere tidligere og nuværende tennisspillere har udtrykt deres medfølelse på Twitter, heriblandt den tidligere tyske topspiller, Boris Becker.

»Mine kondolencer, tanker og bønder går til din familie. Husker vores kampe på tennisbanen, RIP,« skriver Boris Becker på Twitter.

Alexander Volkov døde lørdag d. 19. oktober.

Det er endnu uvist, hvad årsagen til dødsfaldet er.