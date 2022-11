Lyt til artiklen

Den tidligere tennisstjerne Jelena Dokic kunne næsten ikke begribe, hvad hun så, da en video fra en tennisbane i Serbien gik viralt.

I videoen ser man en far slå og sparke sin 14-årige datter under en tennistræning.

Hændelsen har chokeret tennisverdenen – også australske Jelena Dokic, der indstillede karrieren i 2014, og som i dag arbejder som tv-vært.

'Jeg har det dårligt, jeg kastede op og er knust efter at have det her', skriver Dokic på sin Instagram.

Jelena Dokic, der serbisk født, nåede en fjerdeplads på verdensranglisten. Foto: RHONA WISE Vis mere Jelena Dokic, der serbisk født, nåede en fjerdeplads på verdensranglisten. Foto: RHONA WISE

I videoen kan man se faren først slå pigen, inden han trækker hende ned i jorden og sparker hende.

'Endnu et brutalt overfald begået af en far mod sin datter. Jeg har modtaget information om, at det drejer sig om en kinesisk familie. Vi har også politianmeldt dette monster,' skrev Igor Juric, der delte videoen, og som arbejder med bekæmpelsen af vold mod børn, på Twitter.

Jelena Dokic har tidligere talt højt om, at hun blev mishandlet psykisk og fysisk af sin far, da hun var barn.

Og efter at have set den føromtalte video, blev hun mindet om, hvorfor hun selv talte højt.

'Synes du, det er brutalt? Det er det, men det er en normal dag for mange af os andre, som er vokset op med vold i hjemmet som barn. Slag, hiven i øret, blive spyttet på, blive smidt rundt, slået og sparket. Forestil jer, hvad der sker bag lukkede døre.'

'Det er præcis derfor, jeg har talte højt og skrev om det', tilføjer Dokic.

Også velkendte navne fra tennisverdenen, såsom Pam Shriver, Patrick Mouratoglou, Judy Murray og Paula Badosa har reageret med forargelse og opfordrer det internationale tennisforbund »til at komme på banen«.

Ifølge lokale medier er manden blevet anholdt, efter at videoen er gået viralt.