Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki er ikke ene om at være plaget af leddegigt. Det samme er den tidligere French Open-semifinalist i mixeddouble, Tine Scheuer-Larsen, der nu arbejder som tenniskommentator på TV3.

»Jeg døjer selv lidt med det. I min aktive karriere havde jeg ingen problemer. Så 'regningen' er kommet på mine gamle dage. Men jeg vil ikke afvise, at slitagen i knæ og hofte stammer fra den hårde træning, jeg i sin tid udsatte min krop for,« siger Tine Scheuer-Larsen, der specielt oplever smerterne om natten.

»Jeg kan godt sætte mig ind i Carolines problemer. Det er faktisk ret smertefuldt, men heldigvis har jeg også gode perioder. Det er noget underligt noget, som åbenbart ret mange mennesker døjer med,« siger Tine Scheuer-Larsen.

Hun synes dog, det er ret tidligt, at Caroline Wozniacki får konstateret leddegigt.

Caroline Wozniacki har spillet opvisningskamp mod Tine Scheuer-Larsen (th) under uret på Københavns Hovedbanegård. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Caroline Wozniacki har spillet opvisningskamp mod Tine Scheuer-Larsen (th) under uret på Københavns Hovedbanegård. Foto: Liselotte Sabroe

»Hun er jo kun 28 år, men det er fint, at hun har fået svar på, hvorfor hendes krop indimellem gør ondt,« siger Tine Scheuer-Larsen, der finder det positivt, at Caroline Wozniacki udtaler sig offentligt om sin sygdom.

»Som regel er hun rimelig åben omkring sit liv. Det har hun bestemt også været i denne sag. Måske skyldes 'afsløringen', at hun i sin kamp ved WTA Finals tidligere på ugen mod Petra Kvitova blev kritiseret for at tage en medical timeout. I kølvandet op den turbulens, hun blev udsat for, kan det sagtens tænkes, at hun har haft lyst til at forklare sig,« siger Tine Scheuer-Larsen og tilføjer:

»Jeg synes, det er meget godt, at hun står frem, og personligt kan jeg godt lide, at man kommer lidt ind under huden på spillerne, og på den måde oplever, at de er ganske almindelige mennesker.«

Leddegigt Hvad er leddegigt?

Leddegigt er en inflammatorisk, autoimmun sygdom. Når du har leddegigt, så har du en betændelsesreaktion (inflammation) i leddene.

Leddegigt skyldes ændringer i dit immunsystem.

De led, der angribes, vil typisk været hævede og gøre ondt. Du vil måske føle dig mere træt og eventuelt få feber og opleve vægttab. Det kan være svært at komme i gang om morgenen på grund af stivhed i kroppen.

Hvordan behandler man leddegigt?

Der kendes ikke en helbredende behandling af leddegigt, men det er vigtigt at behandle med medicin hurtigt og effektivt. Hos nogle kan sygdommen af sig selv gå i ro.

Ud over medicinsk behandling kan ikke-medicinske tilbud hjælpe nogle mennesker. Det kan dreje sig om fysioterapi, ergoterapi, mindfulness, meditation, varmtvandsundervisning og eventuelt operation. Kilde: Gigtforeningen

Caroline Wozniacki er langt fra den eneste topspiller, der de seneste år offentligt har udtalt sig om fysiske problemer. Det samme har verdensrangliste-etteren Simona Halep netop gjort efter det er blevet konstateret, at hun har pådraget sig en diskosprolaps i ryggen, og i 2011 stod Venus Williams frem og fortalte, at hun led af den sjældne øjensygdom »Sjøgrens syndrom«.

»Professionel tennis er et benhårdt job, og det har sine omkostninger,« siger Tine Scheuer-Larsen.