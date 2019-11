Dominic Thiem slog Alexander Zverev, og østrigeren møder dermed Stefanos Tsitsipas i finalen i ATP Finals.

Dominic Thiem kunne juble sent lørdag, da den 26-årige østriger spillede sig i finalen i ATP Finals med en sejr over tyske Alexander Zverev.

Thiem vandt opgøret i semifinalen mod den forsvarende mester med 7-5, 6-3, og han spillede sig dermed i en af de største finaler i karrieren, hvis man ser bort fra hans to finaler i French Open.

Søndag i O2 Arena i London skal Dominic Thiem møde den 21-årige græker Stefanos Tsitsipas, der tidligere lørdag besejrede Roger Federer.

Thiem og Zverev fulgtes ad i første sæt til 5-5, hvorefter Thiem servede sig foran.

Så skulle den unge tysker gøre det samme, men på anden sætbold lykkedes det Thiem at bryde, og så tog østrigeren første sæt 7-5.

Billedet var det samme frem til 2-2 i andet sæt, hvor Thiem servede sig foran og efterfølgende brød Zverev til 4-2-føring.

Så var kursen for alvor sat mod søndagens finale, men den 22-årige tysker bed fra sig i Thiems serv efterfølgende.

Han misbrugte dog to muligheder for at bryde, og i stedet bragte østrigeren sig foran 5-2.

Zverev gav sig dog ikke uden kamp og servede sig på 3-5, og så kunne Thiem i egen serv afgøre kampen og sikre finalepladsen.

