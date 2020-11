Dominic Thiem er finaleklar i ATP Finals efter en dramatisk semifinale over tre timer mod Novak Djokovic.

Dominic Thiem er for andet år i træk klar til finalen i ATP Finals, der samler sæsonens otte bedste tennisspillere.

Det blev en kendsgerning, da østrigeren vandt sin semifinale over verdensetteren, Novak Djokovic, der fem gange i karrieren har vundet sæsonfinalen og søndag kunne have tangeret Roger Federers rekord.

Semifinalen blev et velspillet drama, der strakte sig over næsten tre timer. Thiem misbrugte fire matchbolde i andet sæt, og lignede en taber i tredje sæt, før han alligevel vandt 7-5, 6-7, 7-6.

Spillerne gav ikke meget væk i egne partier i første sæt, men Thiem slog til, da han spillede sig til sættets eneste breakbold ved stillingen 5-5.

Djokovic så ellers ud til at afværge, da han byggede pointet flot op, men da han skulle krone værket ved nettet, missede han flugtningen.

Andet sæt blev også meget lige, men denne gang havde begge breakchancer undervejs.

Djokovic havde det endda foran 6-5, så det blev til to sætbolde ved 15-40. Men så løftede Thiem lige niveauet og hev partiet hjem til 6-6, så der måtte tiebreak til for at finde en vinder, og den blev dramatisk.

Thiem spillede sig til hele fire matchbolde, men Djokovic reddede sig hver gang ud af problemerne. I stedet udnytte han selv sin i alt fjerde sætbold i sættet til at vinde 12-10, og så var alt åbent igen.

I tredje sæt servede begge spillere solidt, og da de 12 partier ikke bød på en eneste breakchance, var der ingen anden udvej end en ny tiebreak ved 6-6.

Her kom Thiem skidt i gang med en dobbeltfejl, og siden fulgte en uprovokeret fejl, så Djokovic kom foran 4-0.

Så lignede det en serbisk sejr, men Thiem svarede imponerende tilbage ved at vinde de næste seks bolde. Så førte østrigeren 6-4 og havde to nye matchbolde. Denne gang pressede han Djokovic til en fejl på den anden.

Thiem tabte sidste år finalen til græske Stefanos Tsitsipas. I søndagens finale venter enten spanske Rafael Nadal, der aldrig har vundet turneringen, eller russeren Daniil Medvedev.

/ritzau/