En stalker, der gik 37 kilometer for at komme hen til den britiske tennisstjerne Emma Raducanus hjem i London, har af de britiske myndigheder fået udstedt fem års polititilhold.

Amrit Magar er navnet på den 35-årige mand, der efterlod den 19-årige US Open-vinder med en følelse af, at hun 'konstant skulle kigge sig over skulderen'. Det kom frem retten i Bromley i det sydøstlige London, skriver BBC.

Tennisstjernens stalker blev anholdt, efter at hendes far opdagede den 35-årige stalker via hjemmets dørklokkekamera.

Amrit Magar blev med dommen også påkrævet at bære en elektronisk anordning, der alarmerer politiet, hvis han kommer for tæt på Emma Raducanu. I retten kom der også en masse uhyggelige detaljer frem.

Foto: LOREN ELLIOTT Vis mere Foto: LOREN ELLIOTT

Den stalkerdømte er tidligere buschauffør og han dukkede op tre gange ved teenagesensationens hjem i Bromley, hvor han også engang pyntede et træ i forhaven med julelys og efterlod andre dekorationer i en gavepose på husets veranda.

Ved en anden lejlighed sendte han et brev med et håndtegnet kort i for at vise de 37 kilometer, han havde gået fra sit hjem og hen til den britiske tennisstjerne.

Amrit Magar fortalte til politiet, at han var blevet 'draget' til tennisstjernen 'på grund af hendes høje status efter hendes sejr i US Open.'

En af de andre gange stalkeren var ved Emma Raducanus hjem, efterlod han en buket blomster med en seddel, hvorpå der stod 'Har intet at sige til dig, men du fortjener kærlighed'.

Han blev fundet skyldig i stalking i perioden 1. november og 4. december efter en retssag, der kørte i sidste måned.

I domsafgørelsen fremgår det, at Magar ikke må kontakte Emma Raducanu eller hendes forældre, han må ikke komme inden for en radius af en kilometer fra deres hjem og han må ikke være ved et enhvert stadion eller træningsfacilitet, hvor hun er i kamp eller er kommet for at træne.

Den 35-årige mand blev også idømt 18 måneders samfundstjeneste og et otte ugers udgangsforbud mellem klokken 21.00 og 06.00, hvor han også bliver overvåget via den elektroniske anordning.