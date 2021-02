Tennisspilleren Nick Kyrgios har nok en gang været i centrum for alt andet end sit spil på banen.

Under sin kamp i første runde ved Australian Open var han tydeligt frustreret, da han var bagud 0-2 i første sæt.

Hans egen boks, hvor broren Christos sad, fik at vide, at brorens kæreste skulle forlade boksen straks.

Forklaringen på, hvorfor Kyrgios' udbrud var rettet mod brorens kæreste, kan findes i tennisstjernens eget kærlighedsliv.

Nick Kyrgios' kæreste, Chiara Passari, skrev nemlig følgende på de sociale medier for godt en uge siden:

'Folk, der er utro, vil altid gerne have, du er loyal, mens de ikke er.'

Efterfølgende valgte Nick Kyrgios at rense ud i antallet af billeder med kæresten på sin Instagram-profil. Og Chiara Passari var da heller ikke at finde under kampen mod portugiseren Frederico Silva, som Kyrgios vandt sikkert over med 3-0 i sæt.

Men Chiara Passari var stadig i tennisstjernes tanker, da han efter sejren skrev en personlig hilsen på en kameralinse, da han forlod banen.

'Miss u Chizzel,' var beskeden til kæresten.

Efter kampen fjernede Nick Kyrgios enhver tvivl om, at parret skulle være på vej til at gå fra hinanden.

»Jeg er ekstremt heldig, at jeg er i den position, jeg er. Jeg er sund. Jeg har gode venner, en god familie og en fantastisk kæreste derhjemme – jeg er velsignet. Se på mig, jeg er en klog mand nu,« sagde Nick Kyrgios efter kampen ifølge australske News.com.

»Jeg føler mig gammel. Denne sport har stresset mig. Jeg har lyst til en gammel sjæl. Det er jo bare en tenniskamp. Naturligvis bliver jeg vred, når jeg spiller, fordi jeg er et konkurrencemenneske. Jeg vil altid vinde, men det slår mig ikke, hvis jeg taber,« sagde han.

Før Chiara Passari var Nick Kyrgios sammen med den russiske tennisspiller Anna Kalinskaya. Men i maj sidste år gik parret fra hinanden.