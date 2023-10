Der er oprør blandt verdens bedste kvindelige tennisspillere, og WTA står for skud.

En tre sider langt brev blev sendt til forbundet 5. oktober, og det er underskrevet af verdensetteren Aryna Sabalenka og 20 andre spillere i den absolutte verdenstop.

Her anmodede de om øjeblikkelig drøftelse af deres krav om højere løn, bedre forhold under barsel samt en mere fleksibel tidsplan, der er mere fysisk og mentalt bæredygtig. Det fortæller The Athletic.

Mediet har set brevet, hvor der blev anmodet om svar 13. oktober, men de venter stadig.

Derfor kom det ikke ud af den blå luft, da Sabalenka gav dem en svada i forbindelse med sæsonfinalen i Cancun, Mexico, hvor forholdene også var kritisable.

Hun udtalte blandt andet, at hun 'ikke følte sig respekteret af WTA.'

En talsmand fra forbundet prøvede at glatte ud og fortalte, at de anså spillernes engagement som den største drivkraft mod forbedringer i fremtiden og at pengene ville blive større gennem de næste mange år.

I stedet for det formelle svar, de bad om, modtog spillerne tilbud om at deltage på to møder med Steve Simon, administrerende direktør for WTA Touren, og andre ledere af organisationen. Her blev spilleren angiveligt mødt med et ønske om, at de skulle klappe i og holde på formerne og formindske den offentlige kritik.

Den købte de ikke, og nu står WTA i et stormvejr, hvor deres bedste spillere slet ikke har tænkt sig at holde mund, før deres forhold bliver forbedret.