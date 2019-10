De to tennisstjerner Nick Kyrgios og Casper Ruud har startet en verbal krig på Twitter.

»Du er røvkedelig.«

Det skriver Nick Kyrgios direkte til den norske tennisstjerne Casper Ruud på det sociale medie. (SE TWEETET I BUNDEN AF ARTIKLEN)

Konflikten mellem de to tennisspiller startede tilbage i maj måned, da den kontroversielle tennisspiller Nick Kyrgios forlod banen i raseri og kastede med en stol i en kamp mod nordmanden. Kyrgios blev diskvalificeret, og det gav Ruud sejren.

Nick Kyrgios Foto: DENIS BALIBOUSE Vis mere Nick Kyrgios Foto: DENIS BALIBOUSE

Godt fem måneder efter kampen er kontroverserne nu blusset op igen, efter nordmanden blev bedt om at forholde sig til Kyrgios’ opførelse i et interview med det svenste medie Tennisportalen.

»Det er hans problem, at han er en idiot inde på banen. Han kan sige alt det om mig, som han vil, men den står 1-0 til mig. Han var fuldstændig skør, da vi spillede,« siger Ruud.

Efterfølgende kritiserede Kyrgios nordmanden for at juble over en skrivebordssejr, men det er nodmanden ret så ligeglad med:

»Det var fedt at vinde. Om jeg jublede eller ej? Jeg er sgu ligeglad. Jeg er bare glad for, at jeg fik 90 point og 50.000 dollars i præmiepenge. Så hvorfor skulle jeg ikke juble?«

Casper Ruud. Foto: Mike Stobe Vis mere Casper Ruud. Foto: Mike Stobe

Casper Ruuds stikpiller til Kyrgios er kommet frem til australieren, som skrev følgende som svar til Ruud på Twitter:

»Hey Casper. Næste gang du har noget at sige, ville jeg sætte pris på, at du sagde det til mit ansigt. Så er jeg sikker på, du ikke ville tale så meget. Indtil da vil jeg fortsætte med hellere at se på maling tørre end at se dig spille tennis. Du er røvkedelig,« skriver Kyrgios, inden han fortsætter:

»Men så igen. Jeg forstår godt, at du bliver ved med at tale om mig, for der er jo ikke nogen, der har indset, at du spiller tennis. Held og lykke i Milan, mester.«

Nick Kyrgios har gentagende gange overtrådt ATP's regelsæt for god opførsel. Derfor påkræver tennisorganisation nu, at Kyrgios skal søge hjælp, hvis han skal undgå en straf og udelukkelse.

24-årige Nick Kyrgios er rangeret som nummer 30 på verdensranglisten, mens 20-årige Casper Ruud er rangeret som nummer 60.