I dag er der vist ikke ret mange sportsinteresserede, der er i tvivl om, hvem Novak Djokovic er.

Men det var Maria Sharapova engang, og det kom der en ret skøn anekdote ud af, som den russiske tennisstjerne tydeligt husker.

»Du havde et stort 'fanboy'-øjeblik,« fortæller hun til sin mandlige kollega Novak Djokovic i en Instagram-chat, de to stjerner havde sammen.

I chatten fortæller Sharapova om dengang, hun og Djokovic mødtes som helt unge talenter, længe før der var store titler på cv'et.

"I think you were fanboying." @MariaSharapova recalls an early encounter with @DjokerNole.#tennisathome pic.twitter.com/k3fHr8avEj — ATP Tour (@atptour) May 5, 2020

De to stjerner deltog i en opvisningsturnering og spillede en mixed double - på hver deres side af nettet.

Og Djokovic så sit snit til at få muligheden for at hænge ud med Sharapova. Han foreslog nemlig, at hvis han vandt, så skulle Sharapova give en middag.

»Jeg var sådan: 'Okay, hvem er denne her dreng?' Og du vandt og sagde: 'Vi spiser middag, i aften. Vi tager ind på den japanske.«

»Og jeg var bare sådan: 'Er du seriøs? Dig og mig til middag? I aften?'« fortæller Maria Sharapova i videoen, som du kan se et klip fra længere oppe i artiklen.

Novak Djokovic. Foto: NIC BOTHMA Vis mere Novak Djokovic. Foto: NIC BOTHMA

Og så endte det altså med, at de to kommende verdensstjerner Maria Sharapova og Novak Djokovic spiste middag sammen efter en mixed double i en opvisningsturnering.

»Det var så sjovt, og du fandt det her gamle Kodak-kamera frem og bad tjeneren om at tage et billede af os,« lyder det fra Sharapova.

Siden er det blevet til 17 Grand Slam-titler til Novak Djokovic og fem til Maria Sharapova.

Sharapova meldte tidligere i år ud, at hun stopper karrieren.