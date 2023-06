Saudi-Arabien har allerede sat sit præg på fodboldverdenen, men inden længe kan de også få overtaget i en helt anden sportsgren: tennis.

I flere måneder har det nemlig været på tale, at Next Gen Finals, der er en ATP-finale for spillere på 21 år eller derunder, skal spilles i den saudiarabiske by Jeddah i stedet for i Milano.

Det skriver news.com.au.

Og den ændring glæder tennisstjernerne Carlos Alcaraz og Nick Kyrgios sig over.

Nick Kyrgios vil med glæde spille turneringer i Saudi-Arabien. Foto: Kazuhiro Nogi/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg tror, de har magten til at få en masse turneringer,« sagde Carlos Alcaraz søndag efter sin sejr i Queen's Club.

»Jeg har aldrig spillet en turnering derovre, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil spille der i fremtiden,« lød det videre fra verdensetteren.

Også den altid kontroversielle Nick Kyrgios er begejstret, selv om han ikke får lov at spille Next Gen Finals, da han er over 21 år.

'Endelig. De ser værdien. Vi kommer til at blive betalt, hvad vi fortjener at blive betalt. Jeg er klar,' skriver den australske tennisspiller på Twitter og gør det dermed tydeligt, at han er klar til at spille turneringer i Saudi-Arabien fremover.

Det vides endnu ikke, hvornår aftalen mellem ATP Tour og Saudi-Arabien vil blive offentliggjort, men ifølge ATP Tours formand, Andrea Gaudenzi, har der været positiv dialog med den saudiarabiske investeringsfond Public Investment Fund.