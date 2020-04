'Vær ikke bange eller pinlig berørt over at sende mig en privatbesked. Jeg deler med glæde, hvad jeg har'.

Sådan skrev tennisstjernen Nick Kyrgios på Instagram tidligere på ugen.

Beskeden var rettet mod personer, der har det svært under corona-krisen - blandt andet med at have råd til forsyninger, såsom mad. Nick Kyrgios tilbød derfor at levere mad til dem, der måtte løbe tør.

Og nu har Nick Kyrgios stået ved, hvad han lovede. Det skriver det australske medie News.

Vis dette opslag på Instagram Dining room or food distribution centre @k1ngkyrg1os Et opslag delt af Nill Kyrgios (@nillkyrgios) den 9. Apr, 2020 kl. 11.48 PDT

På Instagram har Kyrgios' mor tilmed delt af billede af et bord stoppet med mad, der er ved at blive pakket ned i kasser og efterfølgende er blevet leveret til borgere i Australien.

De gode gerninger har også medført en række positive respons til Nick Kyrgios, hvor Instagram-brugere med ord som 'respekt', 'kærlighed' og 'ægthed' hylder den australske tennisspiller.

Ligesom resten af sportsverdenen ligger stille, er det også tilfældet i tennisverdenen. Nick Kyrgios opholder sig derfor i isolation i den australske hovedstad Canberra, hvor han bor.

Tidligere på årets var Nick Kyrgiois også med til at indsamle millioner af kroner til dyr og borgere, der havde mistet sit hjem under skovbrandene i Australien.