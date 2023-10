Elena Rybakina lærte at klare sig selv i en tidlig alder.

For da den kasakhiske tennisstjerne blot var 15 år gammel, blev hun ofte efterladt i lufthavnen af sine forældre og sendt ud i den store verden for at konkurrere helt alene.

Hverken hendes forældre eller træner rejste nemlig med, da hun i starten af juniorkarrieren jagtede sin helt store drøm.

Det fortæller hun i podcasten 'Mind Set Win'.

Elena Rybakina vandt Wimbledon i 2022. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Elena Rybakina vandt Wimbledon i 2022. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg rejste meget alene, da jeg var yngre. Normalt, når man kommer ud til juniorturneringer eller lignende, og man er 15-16 år gammel, så rejser man med en træner eller sine forældre,« lyder det fra Wimbledon-vinderen, inden hun fortsætter:

»Men jeg rejste alene...Man har selvfølgelig sine venner, men de er jo alle sammen med deres træner eller forældre. Men jeg tror faktisk, at det hjalp mig med at blive disciplineret.«

De mange ture alene rundt i verden ser da også ud til at have hjulpet.

For Elena Rybakina har de seneste år været én af verdens bedste kvindelige tennisspillere.

En præstation, der kulminerede med sejren ved sidste års Wimbledon, hvor hun triumferede og vandt sin første grand slam.

Hun ligger i skrivende stund nummer fem på verdensranglisten.