Den russiske tennisstjerne Maria Sharapova er skadet og misser Paribas Open i næste måned.

Afbuddet betyder, at det er anden turnering ud af tre, som Maria Sharapova har været nødt til at melde afbud til, siden hun spillede US Open i september sidste år.

Det sker grundet en skade i sin skulder, skriver engelske BBC torsdag.

»Det har været et problem det sidste år og er stadig et problem i år. Min læge siger, det er en dag til dag-situation i forhold til smerterne,« lyder det fra Sharapova.

Maria Sharapova tabte til Ashleigh Barty i fjerde runde af Australian Open 2019. Foto: SAEED KHAN

Maria Sharapova meldte også afbud til en turnering i Skt. Peterburg i slutningen af januar. Dermed er Australian Open den eneste turnering, hun har spiller siden US Open. Her nåede hun til fjerde runde efter at have slået Caroline Wozniacki ud i tredje runde.

Hvornår Maria Sharapova igen kan slå med ketsjeren, er fortsat uvist. Indtil videre kan hun kun berette, at hun døjer med smerter.

»Skulderen er stadig ikke, hvor jeg ønsker, den skal være. Jeg gennemgår nogle smertefulde dage. Det er faktisk noget, jeg har døjet med, siden jeg var 21 og som også var dér, da jeg var på toppen af min karriere,« slutter Maria Sharapova.

31-årige Maria Sharapova har vundet samtlige Grand Slams i løbet af sin karriere; Wimbledon i 2004, US Open i 2006, Australian Open i 2008 og French Open i både 2012 og 2014.