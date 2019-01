Han ved ikke hvor lang tid han har tilbage som tennisspiller. Men Andy Murray vil nyde hvert øjeblik.

»Det har været 18 rigtig hårde måneder med mange op-og nedture. Det var svært bare at komme tilbage på banen igen,« sagde Andy Murray på et pressemøde tirsdag.

Det sidste halvandet år har han døjet med en skade i hoften, som gjorde, at han for et år siden blev opereret. Den tidligere verdensetter ligger lige nu nummer 240 på verdensranglisten, og tirsdag vandt han over James Duckworth i Brisbane.

»Jeg er glad for at være her igen. Jeg vil nyde det, som meget jeg kan. Jeg vil bare prøve at nyde at spille tennis, så meget jeg kan. Jeg ved ikke, hvor meget længere det kommer til at vare. Vi får se,« siger Andy Murray.

Og den 31-årige tennisstjerne fortæller også, at han stadig er mærket af skaden, som han også har skullet bearbejde psykisk. Da han for alvor gjorde comeback i juni, var hoften stadig øm, og det var hårdt psykisk, at han ikke havde trænet meget og heller ikke spillet kampe i lang tid. Nu er han så i gang igen, men han er stadig mærket når han spiller, da bestemte skud og positioner gør det værre. Også i dagligdagen, hvor han stadig kæmper med smerter i hoften.

»Underligt nok, så er det når jeg går, at det er værst. Værre, end nogle af bevægelserne på banen, hvilket er mærkeligt, og det er noget, der frustrerer mig af og til. For jeg kan ikke lide at gå rundt og halte. Når jeg har set en video af mig selv, hvor jeg gør det, har det været noget af det, der har fået mig mest ned med nakken det sidste år. For jeg er en atlet, og jeg burde kunne gøre det (gå, red.) ordentligt. Det er noget, der har taget tid at vænne sig til,« siger Andy Murray.

Tennisspilleren fortæller, at han har måttet ændre lidt på sine rutiner. Han varmer blandt andet mere op, og han har også måttet skære lidt ned på sin træning. Det har været svært for ham, fordi atleter altid har bestemte rutiner.

»Men jeg har ikke rigtig haft noget valgt, så det har hjulpet og gjort det lidt lettere,« siger Andy Murray, der onsdag blev slået ud af turneringen af russiske Daniil Medvedev.