Simona Halep er dybt ulykkelig.

Den rumænske tennisstjerne har nemlig været udelukket fra sin sport i over et halvt år på grund af en igangværende sag, hvor hun beskyldes for bevidst at have anvendt doping.

Den tidligere Wimbledon-vinder blev under sidste års US Open testet positiv for midlet Evrenzo, der er på Det Internationale Tennisforbunds dopingliste.

Et middel, som hun nægter at have indtaget bevidst, og derfor taler hun nu for første gang ud om hele sagen i et stort interview med Tennis Majors.

For Halep er frustreret, ked af det og ekstremt hårdt ramt.

»Det er hårdt for mig at miste dage, uger og måneder. Og det svært for mig at tale om det her. Det tager hårdt på mig følelsesmæssigt, for jeg var i chok, da jeg testede positiv. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere det,« lyder det blandt andet fra 31-årige Halep.

Den rumænske grand slam-vinder fortæller ligeledes, at det er de mange måneders uvished, der nu har fået hende til at tale ud i et interview.

Hun er nemlig frustreret over, hvor lang tid det tager at få sagen færdigbehandlet.

»Det er ikke fair at vente i otte måneder uden at blive dømt af en domstol. Jeg har lagt alle beviser frem, og jeg spørger ikke om en særlig behandling. Jeg spørger bare om at blive dømt. Hvor lang tid skal det her tage?,« siger hun og tilføjer:

»Jeg vil bare gerne spille tennis igen. Og kæmpe med om titler. For jeg har brugt hele mit liv på det her.«

Den rumænske tennisstjernes dopingsag har i øvrigt haft betydning for tennissporten set med rød-hvide briller.

For den danske komet Holger Rune har nemlig haft Simona Haleps træner, Patrick Mouratoglou, tilknyttet sit team, alt imens rumænerens dopingsag har været i gang.

Det er dog planen, at den franske stjernetræner er med på sidelinjen hos Holger Rune for sidste gang – for nuværende – i de næste to uger, når der spilles Madrid Open.