Han var dybt utilfreds med kampens dommer.

Og da de italienske fans, så begyndte at buhe af den canadiske tennisstjerne Denis Shapovalov, tabte han hovedet.

»Hold jeres fucking kæft!« skrålede 23-årige Shapovalov ud til fansene, der overværede Italian Open-kampen i Rom mellem Shapovalov og italienske Lorenzo Sonego.

Shapovalov var utilfreds med, at kampens dommer gav ham en pointstraf på grund af usportslig opførsel.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE Vis mere Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Canadieren var sent i andet sæt nede med 3-4, og da dommeren dømte en serv ude, hoppede den canadiske stjerne over nettet og over på Sonegos halvdel for at udpege, hvor bolden havde ramt.

Den slags er et brud på reglerne, og da servefejlen gav Sonego en break-mulighed kostede pointstraffen så partiet til 3-5.

Shapovalov tabte andet sæt, men endte med en 2-1-sejr og en plads i anden runde af Italian Open.

Efter sejren erkendte Shapovalov, at han ikke havde opført sig, som han burde.

»Der skete en masse ting lige i momentet. Jeg skal opføre mig bedre. Det var min fejl, og jeg kender reglen næste gang. Jeg kommer ikke til at træde over nettet en anden gang,« lød det fra den 13. seedede canadier, der undervejs også havde problemer med en fan på lægterne.