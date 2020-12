Den amerikanske tennisspiller Jack Sock valgte at holdt et stort bryllup midt i den globale coronapandemi.

Og det er ikke alle, der er begejstrede for den beslutning.

Sock, der blandt andet vandt OL-guld i mixed double i 2016, lagde selv en række billeder op fra brylluppet, hvor man kan se mange gæster uden afstand og uden mundbind.

Jack Sock og hans kone, Laura Little, holdt brylluppet i byen Charleston i den amerikanske stat South Carolina, som har haft næsten 300.000 tilfælde af coronasmittede og næsten 5.000 døde. Der bor cirka fem millioner i staten.

En af dem, der noterede sig det opsigtsvækkende bryllup, er tennisjournalisten Ben Rothenberg.

'Mens regeringer verden rundt overvejer, hvorvidt man kan stole på, at tennisspillere agerer ansvarligt under en pandemi (især mændene), kan jeg ikke forestille mig, at det hjælper, at en ATP-spiller viser billeder fra sit bryllup helt uden sikker afstand,' skriver han.

As governments around the world contemplate if tennis players can be trusted to act responsibly during a pandemic (specifically the men, really), I can’t think that an ATP player posting photos of his completely undistanced wedding helps their case.



(Mazel tov, but yikes) pic.twitter.com/0SmKkBGFCV — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) December 22, 2020

Og under tweetet raser debatten over Socks beslutning.



Her er et lille udpluk af dem, der ikke er glade for beslutningen:

'Jeg er ellers en fan, men da jeg så det, ville jeg ikke følge ham længere'

'Covidiots!'

'Jesus Christ'

'Han er en fucking idiot, og det samme gælder hans gæster'

'Klamt og uansvarligt. Jeg behøver ikke flere undskyldninger for at hade ham'

Også de amerikanske tennisstjerner Jackson Withrow og John Isner deltog i Socks bryllup.

Tennisverden har generelt ikke været forskånet for corona-brølere i år.

Blandt andet da verdensstjernen Novak Djokovic afholdt en stor turnering i foråret, hvor flere spillere efterfølgende blev smittet.