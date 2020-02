Nu er den gal igen.

Den australske tennisstjerne Nick Kyrgois har gjort sig uheldigt bemærket endnu en gang.

Denne gang for at svine publikum til, efter at være blevet buhet ud under Mexican Open-turneringen i Acapulco, som den australske 'bad boy' trak sig fra grundet helbredsmæssige problemer, som han selv forklarede det. (Du kan se episoden nederst i artiklen)

»Jeg er ikke rask. Jeg prøvede at komme hertil for at spille,« fortalte den 24-årige superstjerne efter kampen, der var hans første siden Australian Open i januar, skriver mediet news.

Nick Kyrgios (tv.) trækker sig fra kampen mod Ugo Humbert. Foto: DAVID GUZMAN Vis mere Nick Kyrgios (tv.) trækker sig fra kampen mod Ugo Humbert. Foto: DAVID GUZMAN

Beslutningen om at trække sig faldt ikke i god jord hos det mexicanske publikum, der havde set frem til at se verdensstjernen i aktion. I stedet blev det kun til 32 minutter på tennisbanen, inden australieren valgte at sige tak for kampen til franskmanden Ugo Humbert i første runde.

»Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Virkelig. Det kunne jeg ikke,« lød det fra Nick Kyrgios om publikums reaktion på det efterfølgende pressemøde.

Men han var dog ikke færdig med at tage bladet fra munden.

»Jeg kommer her, stiller op til medierne og hjælper til. Jeg prøvede virkelig at spille, og jeg prøvede at give publikum noget tennis, og så er de bare respektløse,« fortalte Kyrgios, som flere gange i karrieren er blevet kritiseret for at trække sig tidligt i de små turneringer, han stiller op i.

Nick Kyrgios holdt sig ikke tilbage på Instagram. Vis mere Nick Kyrgios holdt sig ikke tilbage på Instagram.

Og bedst som man troede, han var færdig med at svine publikum til, så røg superstjernen direkte hjem og fortsatte krtikken på Instagram.

'Ikke overraskende, at dette land (Mexico, red.) ikke har nogle gode spillere,' skrev han, mens han fulgte op med en upassende fuck-finger.

Efter at have tabt første sæt, trak Nick Kyrgios sig fra kampen ved stillingen 4-1 til Humbert i andet sæt.

Nederlaget betyder, at australieren ryger ned som nummer 38 på verdensranglisten, når listen opdateres mandag. Den flamboyante tennisspiller har tidligere været oppe som nummer 13 på verdensranglisten i 2016.