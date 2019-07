Modepolitiet er altid til stede ved Wimbledon.

Og det har ukrainske Elina Svitolina nu mærket. For efter hun tog sejren i første kamp i London, var det ikke sejren, folk fokuserede på.

I stedet var det tennisstjernens kjole, som løb med al opmærksomheden, og den var ikke positiv.

Nu slår stjernen tilbage og beder folk om at åbne øjnene. Det sker i et opslag på Twitter.

Elina Svitolina iført den omdiskuterede hvide kjole. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Elina Svitolina iført den omdiskuterede hvide kjole. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Anklagerne lød, at Elina Svitolina bar en kjole, der simpelthen var kedelig. Flere har også langet ud efter designeren Nike for den 'minimale indsats'.

Noget, Elina Svitolina dog langt fra er enig i.

'Minimal indsats? Jeg er totalt uenig! Kig ordentligt på kjolen og se alle de detaljer, den har,' skriver Svitolina på Twitter.

Den omtalte kjole har blandt andet et blondeskørt med et stykke på ryggen, som giver ekstra fylde til kjolen, som giver ukraineren mere bevægelse i spillet. Svitolina har selv fortalt, at hun efter et besøg i Nikes hovedkvarter i Oregon for et år siden fik større respekt og påskønnelse for det arbejde, som der bliver lagt i at lave spillernes tøj.

»Jeg elsker min kjole,« sagde Svitolina på pressemødet efter kampen, før hun forklarede, hvorfor hun fik nok af kritikken.

»Jeg synes ikke, det er fair for designerne, for de lægger så meget arbejde i vores tøj. Og så siger folk, at de ikke gør sig umage, det synes jeg ikke er fair over for dem,« sagde Svitolina.

Kjolen, som ifølge folkedomstolen er 'kedelig', kan også fås i sort, men det går jo ikke på grund af Wimbledons strenge 'white dress'-code. Og det var nok et meget smart valg, for det er før set, at farverigt tøj ved turneringen har vakt stor kritik hos både journalister og tilskuere.

Der her før været kritik af alt fra orange skosåler, røde indershorts og en lyserød sports-bh. Noget, der fik Roger Federer til at bede Wimbledons tøjpoliti om at slappe af sidste år, men den 'hvide dress'-code består altså stadig på de engelske baner.