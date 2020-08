Den ukrainske tennisstjerne Dayana Yastremska har travlt både på og uden for tennisbanen.

For når hun ikke svinger ketsjeren på banen, giver hun den som popstjerne i lydstudiet. Og det gør hun efter sigende med stor succes.

Det skriver det australske medie News.

20-årige Dayana Yastremska udgav i lørdags sit nyeste nummer, 'Favourite Track', som hun satte ord på i et opslag på Instagram.

'For at være ærlig, så troede jeg ikke, at jeg ville lave flere sange, da jeg udgav min første single, 'Thousands of Me', da det føltes mærkeligt for mig,' skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Men efter noget tid fandt jeg min indre glød og motivation, og derfor besluttede jeg at lave en ny sang.'

I opslaget har verdensranglistens øjeblikkelige nummer 25 ligeledes givet sine mange fans et løfte om, at sangen snart vil blive ledsaget af en musikvideo.

Titlen som popstjerne er dog ikke noget, der får hende til at overveje at droppe tenniskarrieren, forsikrer hun. Faktisk er det ikke altid lige let for hende at stå bag mikrofonen.

Caroline Wozniacki (tv.) besejrede Dayana Yastremska ved Australian Open tidligere på året. Foto: JOHN DONEGAN

'Jeg stræber ikke efter at blive en stor sanger. Jeg kan bare godt lide at synge. Det er meget nemmere for mig at være på tennisbanen end i studiet. Det er faktisk meget stressende at stå med mikrofonen og synge,' lyder det.

Dayana Yastremska har vundet tre titler, siden hun blev seniorspiller. Hendes bedste resultat i grand slam-sammenhæng er fjerde runde ved Wimbledon i 2019.

Tidligere på året røg den ukrainske tennisstjerne ind i en større fejde med den danske tennisdarling Caroline Wozniacki.

Her beskyldte danskeren nemlig Yastremska for at simulere en skade og derefter modtage lægehjælp med fuldt overlæg under deres opgør ved Australian Open-turningen, der blev Wozniackis sidste som professionel tennisspiller.

»Hun forsøgte helt klart at bryde min rytme. Da hun forinden havde løbet uden problemer, tænkte jeg, at der ikke var noget galt. Sådan et trick har hun benyttet før, og derfor var jeg forberedt på det,« lød det fra den danske verdenssjerne i januar efter at have besejret Yastremska.