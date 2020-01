Nogle gange kan det være en udfordring at være forældre til en atlet med temperament.

Det kan Stefanos Tsitsipas' forældre i hvert fald skrive under på.

For under tirsdagens kamp mod den australske badboy Nick Kyrgios blev den 21-årige græker så rasende på sig selv, at han valgte at lade sine frustrationer gå ud over sin ketsjer - og sin far.

Efter første sæt ved ATP-turneringen i Auckland, New Zealand, slog det græske stortalent nemlig sin stol med ketsjeren, og i selve slaget ramte han sin far, Apostolos Tsitsipas, på armen, skriver det australske medie news.

Stefanos Tsitsipas lod temperamentet løbet af med ham. Foto: STRINGER Vis mere Stefanos Tsitsipas lod temperamentet løbet af med ham. Foto: STRINGER

Faren ømmede sig gevaldigt, men han sagde dog ikke noget til sin søn. Det gjorde stortalentets mor, Julia Tsitsipas, til gengæld. Hun talte med store bogstaver over for sin søn i én af pauserne.

Det lykkedes dog ikke helt moren at berolige sønnen, for senere i kampen valgte han også at slå en hård bold ind i selvsamme stol, og det fik faren til at reagere.

Han fik simpelthen nok af sin søn, og derfor valgte han at skifte sin plads på sidelinjen ud med en plads på tilskuerpladserne. Så var han da i sikkerhed.

Herefter modtog Stefanos Tsitsipas da også en advarsel fra kampens dommer, hvilket satte en dæmper på det græske temperament. Den unge græker måtte da også undskylde på det efterfølgende pressemøde.

Stefanos Tsitsipas. Foto: ALBERT PEREZ Vis mere Stefanos Tsitsipas. Foto: ALBERT PEREZ

»Det var et uheld. og det var ikke med vilje, at jeg gjorde det. Jeg glemte det med det samme og forsøgte at komme hurtigt videre. Situationen tog desværre overhånd,« lød det fra tennisstjernen.

Det var dog ikke kun forældrene, der blev overraskede over grækerens vredesudbrud, fordi publikums øjne var på forhånd rettet mod Nick Kyrgios, som normalt har et ry for at have et voldsomt temperament.

Stefanos Tsitsipas ligger i øjeblikket nummer seks på verdensranglisten, og grækeren største triumf på tennisbanen er sejren ved sæsonfinalerne for lidt under to måneder siden.

I klippet øverst kan du se den uheldige episode fra kampen, som Nick Kyrgios vandt med 2-1 i sæt.