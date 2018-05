Karolína Plísková slipper ifølge sin manager med en bøde for vredesudbrud mod dommerstol.

Rom. Verdens femtebedste kvindelige tennisspiller, Karolína Plísková, slipper angiveligt relativt billigt fra sit vredesudbrud onsdag i Rom.

Her blev tjekken så rasende over en kendelse, at hun efter kampen hamrede sin ketsjer ind i dommerens stol.

Ifølge tjekkens manager - og forlovede - Michal Hrdlicka har hun allerede både fået og accepteret en bøde fra WTA (de kvindelige tennisspilleres organisation, red.).

- Karolina har fået en bøde af WTA, og hun har accepteret bøden, skriver han på Twitter.

Han fortæller videre, at tjekken vil donere et tilsvarende beløb til en god sag.

WTA opgiver ikke bøders størrelse, men tjekkens manager fortæller, at der er tale om et firecifret beløb - formentlig i dollar.

Pliskova tabte onsdagens kamp 6-3, 3-6, 5-7 til grækeren Maria Sakkari i anden runde i WTA-turneringen Italian Open i Rom.

Ved stillingen 5-5 og 40-40 i tredje og afgørende sæt troede Pliskova, at hun med en smash havde bragt sig foran i egen serv.

Men linjedommeren havde set bolden ude, selv om tv-billeder efterfølgende viste, at den var klart inde.

Det betød, at Sakkari, verdens nummer 42, kunne bryde Pliskovas serv og derefter selv serve kampen hjem.

Pliskova protesterede over kendelsen til dommer Marta Mrozinska, som afviste at omstøde linjedommerens vurdering. Ingen af dommerne kunne finde boldens mærke på grusbanen.

Heller ikke Sakkari var hjælpsom i situationen og indikerede, at hun ikke så, om bolden var inde eller ude.

Da kampen var slut, gik Pliskova over til dommeren, og det så i første omgang ud til, at hun ville give hånd.

Men i stedet lod hun hånden falde og smadrede et hul nederst i den høje dommerstol med tre hårde slag.

/ritzau/