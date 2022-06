Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Min far har altid sagt, jeg kunne ændre verden med min ketsjer. Men han mente ikke kun ved at spille tennis. Han mente også ved at tale om sådan noget her.«

Sådan lød det fra den blot 18-årige tennisstjerne Cori 'Coco' Gauff på et pressemøde torsdag.

Her havde amerikaneren netop spillet sig i French Open-finalen, men det var ikke kun den store bedrift, der fyldte.

Det gjorde også en særlig besked, som Gauff skrev på et tv-kamera, da sejren var i hus. En besked, der siden har fået massiv opmærksomhed.

'Fred – stop vold med våben,' blev der skrevet med en hvid tus.

En henvisning til de mange skyderier, der har været i USA. Senest blandt andet på en skole i Texas, hvor 21 personer mistede livet, ligesom flere blev skudt og dræbt i en hospitalsbygning i byen Tulsa den 2. juni.

Coco Gauff fortalte på pressemødet, at hun selv har haft et skoleskyderi tæt inde på livet. For hun havde venner, der overlevede et masseskyderi på Marjory Stoneman Doughlas High School i Florida den 14. februar 2018. Her blev 17 personer dræbt.

»Jeg husker, hvordan jeg nærmest oplevede det på første hånd. Jeg så venner, der gik igennem det. Heldigvis kom de ud. Jeg var 13 eller 14 år, da det skete – og intet har ændret sig. Det (ordene på tv-kameraet, red.) var en besked til dem derhjemme og til hele verden. Forhåbentlig sætter det sig hos folk, og jeg ved, mange ser med, så måske har jeg skabt noget opmærksomhed rundt omkring i verden,« sagde den 18-årige amerikaner.

Coco Gauff skrev denne besked på et tv-kamera. Foto: Eurosport Vis mere Coco Gauff skrev denne besked på et tv-kamera. Foto: Eurosport

Hun ved godt, nogle mennesker mener, man ikke burde blande sport og politik. Men hun er, som hun selv forklarer det, et menneske først og fremmest – derefter er hun tennisspiller.

Og derfor tænkte hun også på de ord, hendes far tidligere har sagt til hende, da hun tog tussen i hånden og skrev.

»Det første min far sagde, da jeg gik fra banen var: 'Jeg er stolt af dig, og jeg elsker det, du skrev på kameraet',« fortæller hun.

I lørdagens finale møder hun verdensetteren Iga Swiatek.