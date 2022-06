Lyt til artiklen

Frygtelige scener udspillede sig i fredagens semifinale ved French Open.

Tyske Alexander Zverev vred pludselig rundt på gruset i Paris efter et slag, og han faldt med det samme til jorden.

Zverev skreg af smerte og lå og vred sig for øjnene af tilskuerne i det franske, der havde været vidner til en tre timer lang tenniskamp, der blot var i sit andet sæt.

Tyskeren blev støttet og kørt i rullestol ind i omklædningsrummet, men kort efter vendte han så tilbage på krykker for at meddele, at han måtte trække sig fra kampen.

Dermed endte en ellers fuldstændig fantastisk tenniskamp med en forfærdelig kedelig afslutning.

Alexander Zverev er nu ude af French Open, mens Rafael Nadal er videre til finalen, som spilles på søndag, og nu kan han så vinde turneringen for 14. gang.

Nadal sendte efter kampen støtte til sin modstander.

»Jeg er meget ked af det på hans vegne. Han spillede en utrolig turnering og jeg ved, hvor meget han kæmper for at vinde en Grand Slam. Jeg ønsker ham alt det bedste,« sagde Nadal, da Zverev havde trukket sig.

Nadal vandt det første sæt 7-6, mens det stod 6-6 i andet sæt, der altså ikke nåede at blive spillet færdigt.

I finalen møder den spanske stjerne vinderen af den anden semifinale mellem Casper Ruud og Marin Cilic. Den spilles fredag aften.