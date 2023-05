Amanda Anisimova kan ikke længere.

Den amerikanske tennisstjerne på bare 21 år har måttet trække stikket, meddeler hun efter lang tids tavshed, hvor hun har været væk fra tennisverdenen.

Hun var et kæmpe talent, der vandt junior-udgaven af US Open, og som bare 17-årig chokerede hun alle ved at slå den daværende French Open-mester Simona Halep og nå seminfinalen på Roland Garros-gruset.

Hun nåede op som nummer 21 i verden, og var sidste år i kvartfinalen i Wimbledon, men nu er hun ude på ubestemt tid.

Anisimova har vist lovende spil ved flere lejligheder. Foto: MIKE FREY Vis mere Anisimova har vist lovende spil ved flere lejligheder. Foto: MIKE FREY

»Jeg har kæmpet med mit mentale helbred og udbrændthed siden sommeren 2022. Det er blevet uudholdeligt at være til tennisturneringer,« lyder det på Instagram.

»Min prioritet er mit mentale velbefindende, og jeg holder en pause i et stykke tid.«

Verdens nummer 46 havde kun vundet tre kampe og tabt otte i løbet af denne sæson, før hun annoncerede, at hun satte tennis på pause.

»Jeg vil savne at være derude og sætter pris på jeres støtte.«

Amerikaneren spillede for nylig ed Madrid Open, før stikket blev trukket.