Da franske Gaël Monfils mandag slog den russiske mandlige verdensetter, Daniil Medvedev, ud af tennisturneringen Indian Wells, sendte han en helt speciel hilsen til sin ukrainske kone.

Elina Svitolina sad ude på tilskuerrækkerne og kunne se sin mand vinde i tre sæt.

Da sejren var i hus, pegede han ud mod sin hustru og tog sig til hjertet.

Du kan se situationen nederst i artiklen.

På pressemødet efter kampen var det også en tydelig berørt Gaël Monfils, der mødte op.

»Det er ikke let at se hele min anden familie kæmpe,« sagde 35-årige Gaël Monfils på pressemødet ifølge tennisjournalisten Ben Rothenberg.

»Det var ikke let at se min hustru græde hver eneste aften for nogle uger siden. Det var hårdt. Selvfølgelig var jeg der for hende og hendes familie, og det er jeg stadig. En stor del af hendes familie er der stadig (i Ukraine, red.). Og det er svært at beskrive situationen, fordi jeg befinder mig i den,« tilføjede Monfils.

Monfils fortæller samtidig, at han forsøger at hjælpe og støtte familien så godt, han kan.

»Jeg prøver at være skulderen, hun kan støtte sig op ad, og bestemt også være der for min anden familie. Jeg gør alt for dem for at gøre dem glade og trygge,« siger Monfils.

Det lignede en klar sejr til russiske Daniil Medvedev efter første sæt, som han vandt 6-4. Monfils svarede dog igen og vandt de to sidste sæt 6-3, 6-1 og er nu klar til ottendedelsfinalen onsdag.

Her skal han møde 18-årige Carlos Alcaraz, der er placeret som nummer 19 på verdensranglisten.

Monfils er placeret som nummer 28 på ranglisten.