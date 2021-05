Nick Kyrgios har intet problem med at blive kaldt en møgunge for sin opførsel i tennisverdenen.

Men når han sammenlignes med landsmanden Bernard Tomic, så trækker tennisspilleren grænsen.

Det har den 26-årige stjerne gjort meget klar på en 'story' på sin private Instagram-profil.

'Jeg er blevet sammenlignet med Bernard Tomic, og jeg har aldrig været så fornærmet før i hele mit liv,' lyder det eksempelvis fra australieren.

Bernard Tomic. Foto: JAMES ROSS Vis mere Bernard Tomic. Foto: JAMES ROSS

Nick Kyrgios har ikke spillet sit bedste tennis de seneste måneder, og han er lige nu placeret som nummer 56 på verdensranglisten.

Men raseriet på Instagram stoppede ikke ved den første sviner til Bernard Tomic.

'Det er modbydeligt, mand. Intet mindre,' tilføjede Nick Kyrgios.

Og det er bestemt ikke første gang, at stjernen trækker overskrifter. Tilbage i februar nægtede han at spille videre under en kamp, mens han ligeledes bad sin brors kæreste om at forlade sin private boks.

Nick Kyrgios er ligeledes født med et stort temperament, og han har smadret utallige ketsjere i løbet af karrieren.

Det vides ikke, hvem der lavede sammenligningen mellem Nick Kyrgios og Bernard Tomic, men personen havde nok ikke forventet sådan et show, som folk har fået på Instagram.