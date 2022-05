Lyt til artiklen

Camila Giorgi var nået til fjerde runde ved French Open for første gang i sin karriere, da hun slog syvendeseedede Aryna Sabalenka tidligere på ugen. Der var én bestemt detalje fra den kamp, som løb med opmærksomheden - og den havde langt fra noget med spillet på banen at gøre.

I den kamp mod Sabalenka fik Giorgi besked af dommeren om, at hendes kjole ikke var egnet til at spille i.

Problemet var angiveligt relateret til størrelsen af ​​reklamelogoet på Giorgis bryst.

»Jeg har intet at skifte til. Dette er min eneste kjole. Jeg har spillet i den tidligere,« kunne man høre den frustrerede Camila Giorgi sige til dommeren under kampen.

Foto: MARTIN DIVISEK Vis mere Foto: MARTIN DIVISEK

Ifølge tenniskommentator Jose Morgado fortalte dommeren Giorgi, at hun kunne spille i sit outfit, men ville tale med 'turneringskontoret' om det efter kampen.

Camila Giorgi fortalte, at hun havde båret den samme kjole tidligere i turneringen, men uden DeLonghi-logoet.

I fjerde runde i kampen mod russiske Daria Kasatkina ændrede hun sit outfit lidt for at svare tilbage på dommerens utilfredshed.

I stedet for at logoet var på hendes bryst, var det logoet til det italienske køkkenfirma 'DeLonghi' flyttet over på hendes ærme.

Foto: THOMAS SAMSON Vis mere Foto: THOMAS SAMSON

Selvom Camila Giorgi denne gang fik lov til at spille i sin kjole med logoet på uden problemer, måtte italieneren forlade turneringen efter kampen i fjerde runde mod russeren.

Daria Kasatkina vandt i suveræn stil med 6-2, 6-2 mod Camila Giorgi, der lavede et hav af fejl i kampen.