Tennissstjernen Carla Suarez Navarro er blevet ramt af lymfekræft.

Det fortæller den 31-årige spanier i en video, hun har lagt ud på sin Twitter-profil.

»Hej alle sammen. Jeg ville bare lade jer vide, at jeg for et par dage siden blev diagnosticeret med lymfom. Det er Hodgkin lymfom,« siger Suarez Navarro i videoen, hvor hun sidder i en hospitalsseng.

»Jeg skal nu igennem seks måneder med kemoterapi. Jeg har det fint og er rolig lige nu, og jeg er villig til at møde det, der kommer,« fortsætter spanieren.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad.



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020

I selve teksten, der ledsager videoen, skriver hun blandt andet:

'Tålmodighed og selvtillid guidede mig gennem min karriere. Ikke den nemmeste rival at håndtere. Jeg har virkelig brug for mit bedste.'

Carla Suarez Navarro har vundet to WTA-turneringer og har syv grand slam-kvartfinaler på cv’et.

Hendes bedste placering på verdensranglisten opnåede hun i 2016, hvor hun lå nummer seks. Aktuelt indtager hun en plads som nummer 71.

De sidste år har den spanske stjerne været plaget af skader, og hun annoncerede derfor forud for denne sæson, at 2020 ville blive hendes sidste år på WTA-touren.