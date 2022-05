Nick Kyrgios har bekræftet, at han skal giftes med kæresten Costeen Hatzi.

Spekulationerne har gået på, at et forstående bryllup mellem Den australske tennisstjerne og Costeen Hatzi i de seneste uger, efter at have Hatzi er blevet set med en diamantring på sin finger.

I et opslag på Instagram for tre uger side brugte Kyrgios også diamantring-emoji, da han takkede for kærestens støtte under turneringerne og det fik snakken til at gå om den australske tennisstjerne var gået på knæ.

Nick Kyrgios bekræftede så lørdags endelig nyheden, på sin helt egen lidt lavmeldte og kryptiske måde, da han fortalte sine følgere på Instagram i en såkaldt story, at brylluppet vil finde sted 'meget snart' med diamantring-emoji ledsaget i storyen.

Foto: Nick Kyrgios/Instagram Vis mere Foto: Nick Kyrgios/Instagram

Nick Kyrgios har også dedikeret sin kærlighed til Costeen Hatzi på helt anden vis.

På sit lår har den australske tennisstjer for nylig fået tatoveret 'Costeen' på sit lår.

Kyrgios takkede gentagne gange Costeen Hatzi og kaldte hende for en af ​​grundene til, at han spillede et fantastisk Australian Open i år, hvor han og doublemakkeren Thanasi Kokkinakis vandt grand slam-turneringen i herredouble.

Nick Kyrgios har valgt ikke at deltage i French Open, der løber af stablen søndag. Det skyldes, at australieren ikke er en udpræget grusbanespecialist og derfor har valgt grand slam-turneringen fra.