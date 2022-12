Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Camila Giorgi er havnet i store problemer.

Den italienske tennisstjerne er nemlig blevet beskyldt for at have snydt med vaccinationsattester for coronavirus i løbet af 2022.

Det skriver det italienske medie La Repubblica.

Helt konkret skulle den 30-årige tennisspiller – sammen med en række andre berømtheder fra Støvlelandet – angiveligt have købt flere falske vaccinationspapirer, der gjorde det muligt at rejse rundt i verden og deltage i forskellige WTA-turneringer.

Blandt andet mener flere italienske medier at vide, at Camila Giorgi har købt falske vaccinationspapirer for udelukkende at kunne deltage i de to grand slam-turneringer Australian Open og US Open, mens coronavirussen hærgede verden over.

La Repubblica skriver videre, at sagen er en del af en større efterforskning af en ægepraksis, der efter sigende er modstander af vacciner mod coronavirus.

Netop derfor har de lokale myndigheder da også allerede rettet henvendelse til Italiens tennisforbund, lyder det videre.

Nu spekuleres der blot i, om den italienske tennisstjerne bliver midlertidigt suspenderet fra WTA-touren, så længe sagen efterforskes.

Camila Giorgi ligger i skrivende stund nummer 66 på verdensranglisten. Hun har tidligere været oppe som nummer 26 i verden.