Den sværeste kamp, hun har spillet i sit liv.

Sådan beskriver tennisspilleren Dayana Yastremska mandagens opgør ved Lyon Open mod Ana Bogdan.

For dagene op til har mildest talt været kaotiske for ukraineren, der sammen med sin 15-årige lillesøster har måttet flygte fra sit hjemland efter Ruslands invasion.

»Onsdag var vi hjemme i Odessa. Vi brugte tid med familien, inden vi skulle til Lyon. Aftenen var rar, men næste morgen blev vi vækket af bomber. Vi opfangede og forstod ikke, hvad der skete. Det var sindssygt. Det var ikke en film eller et spil,« fortalte Dayana Yastremska på et pressemøde inden sin førsterundekamp, som hun vandt.

»Vi var alle i chok. Vi forlod lejligheden for at søge ly i en parkeringskælder, mens bomberne blev ved med at eksplodere,« fortæller tennisspilleren, der i tre dage ikke sov.

Siden tog faren en beslutning. Han ville sende sine to døtre og kone ud af landet, så de kunne komme i sikkerhed.

I sidste øjeblik valgte Dayana Yastremskas mor dog at blive ved sin mands side, og de to søstre blev sendt afsted alene. Turen gik gennem Rumænien, inden de skulle videre til Frankrig.

Hvornår de bliver genforenet ved tennisspilleren ikke. Hun har nu fået ansvaret for sin 15-årige lillesøster, et ansvar hun i den grad tager på sig.

»Jeg er 21 og vant til at rejse med min mor eller far, der styrede alt. På den gode måde. Nu er det omvendt. Lige nu er Ivanna med mig, og jeg har et stort ansvar. Jeg er så stolt af hende. Hun er lige startet med at spille professionel tennis,« sagde Yastremska, der da heller ikke lagde skjul på, det var svært at koncentrere sig om tennis.

»Jeg kan ikke fokusere på tennis, men det der motiverer mig er mit land, og de mennesker fra vores land, der kæmper for vores liv,« sagde den 21-årige ukrainer, der har vundet tre titler på WTA-touren og har ligget nummer 31 på verdensranglisten.