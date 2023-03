Lyt til artiklen

Hadet driver ned ad væggene i omklædningsrummet, når hun sidder der ved siden af konkurrenterne.

Det anspændte forhold mellem den 24-årige tennisstjerne Aryna Sabalenka og særligt hendes ukrainske konkurrenter har nået nye højder de seneste måneder.

Nu taler verdenstoeren ud om det had, hun oplever, og den utroligt hårde periode, hun har været igennem.

Sabalenka forstår ikke, hvordan det er kommet så vidt, skriver nyhedsbureauet AFP.

Aryna Sabalenka poserer med Australian Open-trofæet efter sin første grand slam-triumf. Foto: JOEL CARRETT Vis mere Aryna Sabalenka poserer med Australian Open-trofæet efter sin første grand slam-triumf. Foto: JOEL CARRETT

»Det har været virkelig, virkelig hårdt for mig, for jeg har aldrig oplevet så meget had i omklædningsrummet,« siger den hviderussiske superstjerne.

»Jeg har haft enormt svært ved at forstå, at der er så mange mennesker, der hader mig uden nogen grund overhovedet. Altså, jeg har ikke gjort noget,« fortsætter hun.

Sabalenka fortæller, at hadet kommer til udtryk som tavshed mellem spillerne. Hun er desuden havnet i ophedede diskussioner med folk omkring de ukrainske spillere.

I den store Indian Wells-turnering tidligere i marts skulle Sabalenka have mødt ukraineren Lesia Tsurenko. Men ukraineren trak sig som følge af et angstanfald.

På tennisbanen har Aryna Sabalenka aldrig været bedre end nu. Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere På tennisbanen har Aryna Sabalenka aldrig været bedre end nu. Foto: MATTHEW STOCKMAN

Det had, Sabalenka har oplevet, har påvirket hende.

»Jeg havde det skidt, fordi det føltes, som om jeg havde gjort noget, og forholdet til nogle af de ukrainske piger i omklædningsrummet er stadig ikke så godt.«

»Men jeg er kommet frem til, at det ikke er min skyld, og at jeg ikke har gjort dem ondt. Jeg er ret sikker på, at resten af de russiske og hviderussiske spillere heller ikke har gjort ukrainerne noget.«

Aryna Sabalenka deltager lige nu i Miami Open, hvor hun søndag spiller tredje runde.